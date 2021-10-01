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Проблемы с цепочками поставок, связанные с пандемией COVID-19, могут привести к росту цен на 20% в течение сезона покупок перед зимними праздниками и после него.

Об этом говорится в прогнозе компании Salesforce.com Inc, пишет MarketWatch.

"Проблемы с глобальной цепочкой поставок связаны с COVID-19, включая недостаточность мест в портах, закрытие заводов и более высокие затраты для контейнерных перевозок товаров", - пишет издание.

Отмечается, что еще этим летом были прогнозы относительно влияния проблем с поставками на цены на игрушки.

"Глобальное использование алгоритма "покупай сейчас, плати позже", вероятно, составит 8% всех онлайн-заказов в этот праздничный сезон, по сравнению с 4% заказов в праздничный сезон 2020 года", - говорится в отчете Salesforce.

Компания прогнозирует, что стоимость таких покупок будет составлять 96 млрд долл по всему миру и 20 млрд долл в США.

Salesforce также прогнозирует увеличение в этом году продаж в цифровом виде на 7%, общая сумма которых составит рекордные 1,2 трлн долларов (в 2020 году этот показатель превысил 1 трлн долл).

Тем не менее, Salesforce прогнозирует сокращение глобальных заказов на 2% и снижение заказов в США на 4%.

"В случае постоянных сбоев в глобальной цепочке поставок, розничные торговцы должны привлекать потребителей к своим интернет-магазинам и офлайн-магазинам в начале сезона, чтобы удовлетворить спрос", - говорится в отчете.

В то же время Deloitte прогнозирует увеличение праздничных продаж в этом году на 7-9%, ожидается, что общий объем продаж составит от 1,28 трлн до 1,3 трлн долл долларов в период с ноября по январь.

Экономическая правда