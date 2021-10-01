С 1 октября тариф на электроэнергию для большинства украинцев уменьшился на 17%

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Тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года для 80% населения Украины составит 1,44 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-час в месяц. Для всех, кто потребляет более 250 кВт-час в месяц, цена остается неизменной - 1,68 грн за весь объем потребления.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Благодаря разработанной Минэнерго финансовой модели возложения специальных обязательств (ПСО) государственные производители электроэнергии, НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", которые обеспечивают выполнение спецобязательств, получили право продавать весь объем выпускаемой продукции на рыночных условиях.

За счет полученного дохода государственная генерация компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии", - говорится в сообщении.

"Новая модель ПСО дает возможность государственным компаниям стабилизировать и улучшить свое финансовое состояние. В свою очередь, это позволяет обеспечивать сниженную цену на электроэнергию для уязвимых слоев населения", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Сообщается, что НАЭК "Энергоатом" уже начал работу по новой модели. 23 сентября компания продала на аукционах электроэнергию в объеме 1,38 млн МВт·ч для снабжения населения в октябре 2021 года.

"Укргидроэнерго" уплатило 1 млрд грн ГП "Гарантированный покупатель" и обеспечило авансирования услуг по поставке электроэнергии по новым тарифам.

Тарифы на электроэнергию гарантированно будут неизменными в течение всего отопительного сезона, добавляют в Минэнерго.

Напомним:

Стоимость электроэнергии для всех бытовых потребителей составляет 1,68 грн за кВт-ч независимо от объема потребления. С 1 октября тариф для большинства украинцев уменьшится на 17% до 1,44 грн за кВт-час.

Соответствующие изменения в "механизма PSO" (специальные обязанности, возлагаемые на производителей и поставщиков электроэнергии для обеспечения общественных интересов) правительство Шмыгаля внесло 11 августа.

Однако, почувствуют это те, кто ежемесячно потребляет менее 250 кВт-час. Если потребление превысит этот уровень, то цена останется неизменной: 1,68 грн.

Скидку, 24 коп за кВт-ч, получат большинство украинцев. По расчетам министра энергетики Германа Галущенко, месячное потребление электроэнергии у 80% населения вписывается в обозначенный лимит. Платежки с новыми тарифами за потребленную в октябре электроэнергию граждане получат в ноябре.

Правительственное постановление не предусматривает скидки для потребителей, которые отапливают электроэнергию свои дома, а также для ОСМД, гаражных и дачных кооперативов, садовых обществ и религиозных организаций.

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Экономическая правда