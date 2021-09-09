Цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубов

фото из открытых источников

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures 9 сентября взяла отметку 696 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным биржи, в августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло 533 доллара, в начале сентября – уже 631 доллар за тысячу кубометров.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне 335 долларов за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

Так, европейские газохранилища заполнены только на две трети, тогда как до перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца. На утро среды запасы составляли 69,52%, что на 15,5 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Напоминаем:

Цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу.

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы" выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

В Украине биржевые цены на газ также установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. грн за тысячу кубометров, однако за вычетом налога остаются несколько ниже европейских.