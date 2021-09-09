Независимость НБУ: Рада поддержала за основу необходимые для сотрудничества с МВФ изменения

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Верховная Рада на заседании 9 сентября приняла в первом чтении три законопроекта, которые необходимы во исполнение Меморандума с Международным валютным фондом: они касаются представления информации от НБУ правительству и управления.

Соответствующие проекты законов №5850, 5851 и 5853 размещены на сайте Верховной Рады.

Так, законопроекты №5850 и 5851 разработаны во исполнение письма о намерениях и Меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике.

Проектом закона №5850 предлагаются изменения в закон о НБУ. Ими хотят расширить квалификационные требования для руководства регулятора, а также уточнить полномочия и порядок работы правления и наблюдательного совета.

Кроме того законопроект уточняет инструментарий Национального банка по управлению золотовалютным резервом и унифицирует в тексте закона термин "золотовалютный резерв".

Для нивелирования рисков возможного давления на Национальный банк, предлагается исключить положения закона, обязывающие регулятор поддерживать экономическую политику правительства, если она не противоречит обеспечению стабильности гривни.

Документ также устанавливает возможность для НБУ обеспечивать представительство интересов в заграничных юрисдикционных органах.

По №5851, он касается валютного регулирования НБУ. Им предлагается обязать банки обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытых нерезидентам. Это поможет осуществлять валютный контроль за операциями.

Порядок ведения и использования банками информационной системы устанавливается Национальным банком Украины.

"Этими законопроектами завершается реформа первого уровня банковской системы. Они об институциональной независимости НБУ. И эта независимость - это не просто принцип, эта независимость направлена на реализацию осуществления конституционной функции НБУ", – комментирует документы председатель налогового комитета ВР Данил Гетманцев.

Третий законопроект, 5853, вносит изменения в Бюджетный кодекс относительно информации, которую регулятор подает Минфину для составления Бюджетной декларации. Предлагается, что НБУ до 1 марта ежегодно предоставляет властям информацию об ориентировочной прогнозной части прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет.

Экономическая правда