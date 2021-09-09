О строительстве "Северного потока" знают половина украинцев – опрос

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Ровно половина опрошенных с репрезентативной выборки были осведомлены о строительстве газопровода из России в обход Украины, 40% считают, что Украина не имела возможности его остановить.

Об этом говорится в опросе социологической группы "Рейтинг", проведенном 2-4 сентября с помощью телефонных интервью с использованием компьютера.

Среди опрошенных 50% знали о строительстве газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию в обход Украины, 31% - что-то слышали и только 18% - ничего не знают.

Также, больше всего, 41% опрошенных считают, что Украина не имела никаких возможностей остановить строительство газопровода. В то же время 20% возлагают ответственность за это на экс-президента Петра Порошенко, 3% - на президента Владимира Зеленского, еще четверть - на обоих президентов.

Больше всего о газопроводе знают люди старше 60 лет (66%) и жители центра (54%) и юга (52%).

Экономическая правда