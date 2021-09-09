Правительство подчинило туризм и курорты Мининфраструктуры под "Большое строительство"

Александр Кубраков фото: укравтодор

Правительство вернуло в перечень основных задач Мининфраструктуры обеспечение формирования и реализации госполитики в сфере туризма и курортов, а также к сфере управления Мининфраструктуры переходит Госагентство развития туризма (ГАРТ). Ранее эта функция была возложена на Минкульт.

Соответствующие решение было принято на заседании правительства 8 сентября, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры в Facebook.

"Мининфраструктуры возвращает в свою зону ответственности вопросы развития туризма и курортов в Украине. Сегодняшнее решение - не спонтанное. Есть огромный массив работы, которые уже проделала команда ГАРТ в сотрудничестве с Минкультом: это проект "Путешествуй Украиной", активные продвижения бренда государства на национальном и международном уровнях, а также, впервые за долгие годы туризм в Украине получил реальное финансирование и видение развития.

Теперь наша задача - на основе этих наработок создать условия для развития туристического сектора", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Отныне мы открываем широкие возможности для еще одного направления Большого строительства. Это создание новой инфраструктуры для существующих и будущих курортов, работа с украинскими и международными инвесторами, привлечения новых туристов в нашу страну. Мы благодарны коллегам за проделанную работу - впереди нас ждет еще много совместных проектов", - добавил министр.

В ведомстве напомнили, что в 2011 году функции формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и деятельности курортов были предоставлены новосозданному Министерству инфраструктуры. Но в 2015 годк эти функции были переданы Министерству экономического развития и торговли.

Это решение Кабмина прокомментировали и в Госагентстве развития туризма.

"Развитие туристической инфраструктуры невозможно без создания интегрированного в мировую транспортную сеть безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины", - говорится в позиции ГАРТ.

"Наша работа не останавливается и не меняется, мы активно продолжаем нашу деятельность, согласно утвержденным планам. Для нас определяющей задачей остается развитие внутреннего и въездного туризма и реализация принятой Стратегии развития туризма и курортов до 2026 года", - заявила глава ГАРТ Марьяна Олеськив.

"Фактическая передача агентства займет определенный этап. В дальнейшем мы в МКИП продолжим координировать совместные проекты по туристическим маршрутам, продвижению, и тех, которые связаны с культурой и информационной политикой. Дальше - больше", - написал в Telegram глава Минкульта Александр Ткаченко.

В то же время, как пишет УП со ссылкой на источники, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко может потерять должность, поскольку не справляется со своими обязанностями, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак желает видеть на его месте другого человека.

В статье УП говорится, что у Ткаченко появилось несколько противников, которые бы предпочли сместить с его должности.

Так, Ермак видит на посту главы министерства Ростислава Карандеева. Тот сейчас занимает должность госсекретаря Минкульта.

Кроме того, благодаря заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко у Ткаченко забрали сферу туризма и передали ее министру инфраструктуры Александру Кубракову. Речь идет о сотнях санаториев, гостиниц, культурных памятников и других объектов государственного значения.

Один из топов Зе! Команды рассказывает, что Ткаченко не справляется, а может только писать в Facebook и выступать в эфире "Право на власть" на "плюсах". В то же время, удержаться министру могут помочь конфликты с мэром Киева Виталием Кличко.

"Ткаченко классный в Facebook и в "Право на власть". А в реальной жизни он не справляется. В следующем году мы планируем залить из бюджета денег на реставрацию исторических памятников под" Большое строительство" Это крупные проекты и много сомнений, что Ткаченко с этим справится. Поэтому отдают Кубракову", - сказал один из топов Зе! Команды.

Экономическая правда