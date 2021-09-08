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Рада согласовала изменения в соглашение с ОАЭ во избежание двойного налогообложения

Среда, 8 сентября 2021, 17:09
 
unsplash

На заседании 8 сентября Верховная Рада ратифицировала изменения в соглашение между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Основные положения протокола предусматривают увеличение ставки налогообложения процентов в стране, являющейся источником дохода, с 3% до 5%. Также – налога "технических" роялти с 0% до 5% в стране, являющейся источником дохода.

Кроме того, предусматривается значительное расширение возможностей компетентных органов государств по обмену налоговой информацией. В протоколе появится новая статья "Право на получение выгод", которая ограничивает возможности применения льготных положений соглашения, если основной целью является получение таких льгот.

В Минфине отмечают, что аналогичные по размерам ставки содержатся в большинстве конвенций и протоколов к ним, заключенных Украиной.

Экономическая правда

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налоги ОАЭ

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