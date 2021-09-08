Тысячи компаний хотят обязать платить страхование за вред окружающей среде

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Кабмин предлагает ввести обязательное экологическое страхование для 14 тысяч компаний с высокой группы риска экологических нарушений – если Верховная Рада примет закон, эти компании будут выплачивать страхование за причиненный ущерб.

Об этом говорится в документах к заседанию 8 сентября на сайте правительства.

Проектом предлагают ввести обязательное страхование гражданской ответственности за вред, причиненный вследствие нарушения законодательства об охране окружающей среды. Выплаты будут осуществляться в случае нанесения ущерба государству, а также имуществу, здоровью или жизни третьих лиц.

Договоры страхования будут подлежать обязательной регистрации в Едином госреестре договор экологического страхования. В обязательном порядке страхование будет касаться только 14 тысяч предприятий высокой степени риска, остальные могут заключать такие договоры добровольно.

Кроме того, будет создано Бюро экологического страхования – некоммерческая организация страховщиков, которая будет удерживаться за их счет.

Отмечается, что в прошлом году только 4% общей суммы начисленных Госэкоинспекция убытков для окружающей среды было взыскано с нарушителей.

Экономическая правда