"Укрзализныця" сокращает бронь: дополнительно появится 3 тысячи билетов

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"Укрзализныця" сократила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников - благодаря этому в продажу ежемесячно будет поступать 3000 дополнительных билетов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По результатам дата-аналитики, в одном из поездов бронирование вообще отменено - ​​забронированные места не использовались.

В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех - на четверть", - говорится в сообщении.

В УЗ объяснили, что ранее места, которые оставались для рабочих поездок и не были приобретены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда. Но нередко пассажиры не успевали их покупать, соответственно, компания теряла прибыль.

"Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов Укрзализныци. После анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких броней, чтобы дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее.

Почти 3000 билетов - это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое Укрзализныця продает ежемесячно, но пассажиры рейсов № 738 Киев - Запорожье, № 7/8 Киев - Черновцы, № 82 Новоалексеевка - Харьков и еще 10 точно почувствуют это изменение", - заявил руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Экономическая правда