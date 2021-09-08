Рада приняла за основу закон о гарантировании прав на недвижимость, которая строится

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Верховная Рада на заседании 8 сентября приняла за основу законопроект №5091 "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Документ поддержали 322 депутата.

Отмечается, что цель законопроекта - создание механизмов для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости, право на выполнение строительных работ по которым получено с даты вступления в силу.

Документом, в частности, предлагают:

установить условия, при которых объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости могут быть объектами гражданских прав;

определить особенности инвестирования и финансирования объектов строится с использованием негосударственных средств;

определить особенности договора по организации и финансирования строительства объекта;

определить основные требования к раскрытию заказчиком строительства (девелопером строительства, управителем фонда финансирования строительства) информации о делимом объекте незавершенного строительства (многоквартирный дом);

ввести механизм государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости;

создать возможность получать право на выполнение строительных работ и осуществлять государственную регистрацию права собственности на объект строительства и его составные части (квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения, машиноместа и т.п., которые после принятия объекта в эксплуатацию являются самостоятельными объектами недвижимого имущества) по принципу "единого окна".

Также предлагается ввести гарантийную долю строительства объекта недвижимого имущества - совокупность будущих объектов недвижимости в одном делимом объекте незавершенного строительства (в каждой очереди строительства/каждом пусковом комплексе), имущественные права на которые тяготятся с целью обеспечения достройки соответствующего объекта незавершенного строительства в случае финансовой несостоятельности заказчика строительства/девелопера строительства.

Кроме этого, предлагается установить перечень лиц, имеющих право первого отчуждения, передачи в доверительную собственность как способа обеспечения исполнения обязательств объекта незавершенного строительства и будущего объекта недвижимости.

А также - определить особенности удостоверения нотариусами сделок по объектам незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости.

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