Рада утвердила одновременный переход права на землю и недвижимость

фото: пресс-служба РАды

Верховная Рада на заседании 8 сентября приняла закон относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем расположен (законопроект №5248).

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

За законопроект проголосовал 301 депутат.

Отмечается, что закон устраняет пробелы в правовом регулировании вопросов, связанных с оформлением и переходом прав на земельный участок в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, здание или сооружение), размещенных на нем.

Так, закон устанавливает обязательность одновременного оформления прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества (жилой дом, здание или сооружение), который на нем расположен, а также обратный порядок одновременного перехода прав на недвижимое имущество в случае перехода прав на земельный участок, на котором расположено указанное недвижимое имущество (жилой дом, здание или сооружение).

При этом, новое правило не распространяется на операции по купле-продаже квартир в многоквартирных домах, а также не касается земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности.

Закон также дополняет ст. 120 Земельного кодекса новой частью четырнадцатой, которая определяет, что предметом сделки, предусматривающий переход права собственности на объект недвижимого имущества, другое здание или сооружение или отдельную долю в праве общей собственности на такой объект, объект незавершенного строительства, который размещен на земельном участке, находящемся в собственности отчуждателя, должен быть также такой земельный участок (или отдельная доля в праве общей собственности на нее).

При этом, существенным условием такой сделки является условие об одновременном переходе права собственности на такой земельный участок от отчуждателя к приобретателю такого объекта недвижимого имущества.

Соответствующие изменения также внесли в статью 377 Гражданского кодекса, статьи 7 Закона Украины "Об аренде земли" с целью конкретизировать нормы и бесспорность правового регулирования.

Экономическая правда