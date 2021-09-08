Шмыгаль о подготовке к отопительному сезону: Все идет в соответствии с графиками

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Готовность к отопительному сезону сейчас составляет более 80%, все идет в соответствии с графиками.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Одним из ключевых вопросов в повестке дня работы Кабинета министров остается подготовка к отопительному сезону. Сейчас у нас готовность более 80%, все идет в соответствии с графиками", - сказал Шмыгаль, открывая заседание.

По словам премьера, местные власти, как и в предыдущие годы, будет принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон.

"Так же органы местного самоуправления теперь ответственны за установление тарифов на тепло и горячую воду", - добавил Шмыгаль.

"Правительство, как мы и обещали, продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго. "Нафтогаз" предлагает ТКЭ голубое топливо по 7,42 грн за куб.м в рамках трехлетнего контракта", - сказал глава правительства.

По его словам, такая цена "позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне".

"Мы будем за этим внимательно следить по каждому городу и региону", - резюмировал он.

Также Шмыгаль заявил, что работают годовые контракты на поставку газа для населения.

"Эти контракты работают, все потребители были автоматически на них переведены. То есть, цена, которую люди платили в июле или в августе, они будут платить ее так же в январе и в феврале. Это меньше 8 грн за куб", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что запуск годовых контрактов был "правильным шагом", который "застраховал людей от чрезвычайного роста цены на газ в Европе".

Шмыгаль также сообщил, что по состоянию на 1 сентября уровень наполнения украинских подземных газохранилищ пересек отметку в 18 млрд куб. м.

"По данным Укртрансгаза, к отопительному сезону мы подойдем с запасами газа 19-20 млрд куб.м, этого хватит для надежного прохождения отопительного сезона", - резюмировал премьер.

Напомним:

По состоянию на начало сентября регионы технически готовы к старту отопительного сезона на почти 80%.

Экономическая правда