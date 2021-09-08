Рада сделала шаг к реформе общественного транспорта

Верховная Рада 7 сентября приняла закон "О внесении изменений в статью 7 закона "Об автомобильном транспорте" относительно организации пассажирских перевозок".

Принятие соответствующего правительственного законопроекта во втором чтении поддержали 313 народных депутатов.

Целью его принятия является необходимость приведения порядка организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствие с новым административно-территориальным устройством.

В частности, законом передаются полномочия по организации пассажирских перевозок между городами, которые раньше осуществляли районные администрации, общинам (пригородные маршруты в рамках одной общины) и областным администрациям (маршруты, которые проходят по территории нескольких общин в одной области).

Законом предлагается возложить обеспечение организации пассажирских перевозок:

на городских, пригородных и междугородных маршрутах, которые не выходят за пределы одной территориальной общины – на исполнительный орган совета, который представляет интересы соответствующей территориальной общины;

на междугородных и пригородных маршрутах, проходящих по территории двух или более территориальных общин и не выходят за пределы территории Автономной Республики Крым или области – на Совет министров Автономной Республики Крым или областные государственные администрации;

на междугородных и пригородных маршрутах, которые выходят за пределы территории области (межобластных маршрутах) и международных маршрутах – на Министерство инфраструктуры;

на автобусном маршруте общего пользования прямого сообщения Киев - международный аэропорт "Борисполь" – на Киевскую городскую государственную администрацию.