В правительстве запустили э-кадастр заповедников и природных парков

В Киеве презентовали открытый электронный государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Проект представил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, передает Укринформ.

Он рассказал, что кадастр содержит открытые данные о территории природно-заповедного фонда с границами, названиями, категориями, площадями, наименованиями землепользователя, датой принятия решения о создании и соответствующим документом, расположением, адресом и контактной информацией землепользователя.

Как отметил Абрамовский, вся информация является надежно защищенной и при этом доступной для каждого человека.

"Вся информация относительно объектов организации, создания того или иного объекта природно-заповедного фонда хранится в оцифрованном виде и может быть использована при планировании путешествия и отдыха, оформлении земельных участков, планировании бизнеса, осуществлении общественного контроля, разработке документов пространственного проектирования, чтобы громады понимали, где есть границы природно-заповедного фонда и правильно формировали земельные участки", - сказал министр.

Он также сообщил, что Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов сейчас работает над тем, чтобы организовать автоматический взаимообмен информацией между другими государственными кадастрами и реестрами.

Отмечается, что кадастр создан впервые за 30 лет независимости Украины. В базу внесут данные о 8 633 территориях и объектах природно-заповедного фонда Украины. Сейчас она заполнена на 80%.

Отныне громады четко будут понимать, где можно планировать развитие своих территорий с учетом природоохранной составляющей. А правоохранители - скорее устанавливать наличие статуса ПЗФ на том или ином участке и предотвращать или вовремя реагировать на любые нарушения и преступления против природы.

Электронный государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда находится на веб-портале "ЭкоСистема", объединяющем немало сервисов, административных услуг, реестров, владельцами которых являются Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов или касательные центральные органы исполнительной власти, которые координируются министерством.