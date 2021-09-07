НАБУ проверит использование средств в рамках "Большого строительства"

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Национальное антикоррупционное бюро проведет проверку использования государственных средств при реализации президентского проекта "Большое строительство".

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, сообщает "Укринформ".

"Это большой проект, связанный с освоением крупных бюджетных средств, и в любом случае все органы правоохранительные, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всему и ответы на вопросы, есть ли там что-то противоправное, или нет", - отметил он.

В то же время Сытник акцентировал, что сейчас не время делать какие-то заявления. "Это политическая дискуссия, а не правоохранительная", - добавил он.

Ранее бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян подал в НАБУ заявление о возможном хищении средств в рамках проекта "Большое строительство".