Monobank приобрел сервис, который позволит объединить оплату в ресторанах и отзывы

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Финтех проект monobank приобрел сервис для работы с отзывами посетителей Expirenza, планируют объединить в одном QR-коде для ресторанов отзывы, меню и оплату.

Об этом соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в своем Facebook.

Платформу Expirenza в 2019 году основали киевляне Александр Гудков и Михаил Селецкий. Сейчас ее клиентами являются более 2000 компаний, в частности Kyiv Food Market, Mimosa Brooklyn Plaza, Vodafone, Добробут, Тайский и Китайский привет, SPORTLIFE.

Как пояснил Гороховский, сервис теперь объединит в себе оплату в заведениях питания от monobank вместе с сервисами Expirenza. То есть будет создан единый QR-код, по которому клиенты смогут как посмотреть меню, так и оплатить чек или чаевые.

Соучредитель monobank добавил, что сервис под новым названием "Expirenza by mono" заработает в сентябре-октябре и будет поддерживать любые банковские карты.

Напоминаем:

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и его заместитель Владимир Яценко вышли из состава бенефициаров компании Финтех Бенд, которая совместно с Универсал Банком Тигипко занимается развитием проекта Monobank.

Другие бенефициары сохранили свое участие в Финтех Бенд: Олег Гороховский, Михаилу Рогальская и Людмиле Шмальченко принадлежит по 17,18%, Вадиму Ковалеву - 4,91%. Все кроме Рогальского, были членами правления Приватбанка.

Экономическая правда