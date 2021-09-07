МВД планирует закупить 11 пожарных самолетов Ан-32п

фото: мвд

Министерство внутренних дел планирует создание европейского хаба авиационной безопасности - для этих целей, в частности, планируют закупить дополнительно 11 самолетов Ан-32П.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В прошлом году мы стали свидетелями масштабных пожаров по всей территории Украины. Уже в этом году увидели, как подобные пожары произошли в Турции и Греции. К счастью, нам удалось отправить туда наших спасателей и помочь остановить бедствие.

Позже у нас с президентом возникла идея создания европейского хаба авиационной безопасности", - сказал министр Денис Монастырский.

По его словам, создание хаба предусматривает, в частности, построение Ситуационного центра мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки.

"Полученная информация позволит ликвидировать стихию на ранней стадии. Таким образом можно будет предотвратить до 90% пожаров, ликвидировав их местными силами", - добавили в МВД.

фото: ГСЧС

"Для развития авиахаба необходимо также увеличить авиапарк ГСЧС, а именно удвоить количество самолетов АН-72П", - отметил Монастырский.

Экономическая правда