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Укрзализныця за лето возобновила пассажирские перевозки на 70% к уровню 2019 года

Понедельник, 6 сентября 2021, 19:46
 
ФОТО: украинская правда

В течение трех месяцев лета Укрзализныця перевезла более 9 млн пассажиров, что составляет 70% уровня перевозок в 2019 году до пандемии.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В течение июня-августа Укрзализныця перевезла 9,1 млн пассажиров. Из них 7,4 млн пассажиров воспользовались ночными поездами, 1,1 млн пассажиров - скоростными поездами Интерсити+. Меньше всего перевозок у региональных поездов, которыми воспользовались еще 0,6 млн пассажиров.

Кроме 104 пар круглогодичных маршрутов, УЗ использовала еще 25 пар дополнительных поездов, которые курсировали на наиболее популярных туристических и курортных направлениях.

По сравнению с летними перевозками "карантинного" 2020 года нынешние показатели увеличились на 130%. Таким образом пассажиропоток на 70% приблизились к уровню 2019 года.

Напоминаем:

В 2020 году Укрзализныця продала 19 524 973 билетов на пассажирские перевозки, в 2019 году - 53 355 715 билетов.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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