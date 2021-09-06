Экс-член Совета НБУ Шапран судится с парламентом за прежнюю должность

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Бывший член Совета Нацбанка Виталий Шапран обжалует решение Верховной Рады о его назначении на эту должность только на полтора года вместо полного срока в 7 лет – 26 августа он подал апелляционную жалобу в Большую Палату Верховного Суда.

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на решение суда по делу №9901/267/21.

Шапран обжаловал решение Верховной Рады о его назначении 6 июля. Он требовал от суда признать противоправным определения срока его полномочий как члена Совета НБУ только до 7 июля 2021 года.

В 2019 году парламент назначил Виталия Шапрана в Совет НБУ на позицию члена Совета НБУ. Она стала вакантной после досрочного сложения полномочий Тимофея Милованова, которого назначали на 5 лет. Шапрана назначили на срок, который не отработал Милованов – до 7 июля 2021 года.

В то же время Шапран считает, что его должны были назначить на полный срок в 7 лет, то есть до 2026 года. В судебном заседании он пояснил, что, когда участвовал в конкурсе, "не знал о назначении победителя на срок до 7 июля 2021 года", говорится в отдельном мнении судьи Владимира Кравчука.

Верховный Суд оставил исковое заявление без движения из-за превышения в три раза срока в 6 месяцев на обращение в административный суд.

В ходатайстве представителя ВР говорится, что "исковое заявление подано более чем через 18 месяцев со дня принятия и опубликования постановления Верховной Рады от 12.11.2019 № 270-IX, истец понимал срок его назначения членом Совета НБУ и мог отказаться от избрания на должность".

В конце концов 12 августа Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя Верховной Рады и оставил заявление без рассмотрения. Суд решил, что отсчет следует вести с 14 ноября 2019 года, когда было официально опубликовано постановление парламента о назначении. Шапран из него был узнать о нарушении своих прав и обжаловать его до 14 декабря 2019 года.

Именно это решение экс-член Совета НБУ сейчас оспаривает.

Судья по делу Кравчук высказал мнение, что пребывание в должности члена Совета НБУ ограничивало истца в праве обжаловать постановление Верховной Рады из-за конфликта между публично-правовыми обязанностями и его частными интересами.

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