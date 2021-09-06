Продавали поддельную технику: полиция разоблачила сеть из 10 онлайн-магазинов

фото: Киберполиция

Киберполиция разоблачила сеть из 10 онлайн-магазинов, которые продавали фальсифицированную технику известных мировых брендов - ее организовали три киевлянина.

Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.

Отмечается, что пострадали более 200 граждан. Устанавливается сумма ущерба, причиненная потерпевшим. Следственные действия продолжаются.

К преступной деятельности причастны трое жителей столицы в возрасте 26-27 лет. Мужчины создали около 10 онлайн-магазинов.

На сайтах размещали объявление о продаже продукции известных брендов, которую выдавали за оригинальную. Для покупки предлагали мобильные телефоны, наушники, планшеты, зарядные устройства, фены и другую продукцию.

Поддельную продукцию и коробки к ней злоумышленники заказывали из Китая. С помощью специального оборудования изготавливали копии наклеек с идентификационными номерами оригинальной продукции. Таким образом, проверка через веб-ресурсы производителей показывала наличие таких серийных номеров в базах компаний.

По результатам обысков по месту жительства фигурантов, в офисном и складском помещениях изъяли упакованные почтовые посылки, ноутбуки, планшеты, принтер для чеков, более ста мобильных телефонов и две тысячи коробок к ним.

Также изъяли полтысячи наушников, кабели для зарядок, корпуса для мобильных телефонов, фены, банковские карточки, машинки для печати IMEI, станок для изготовления гравировка надписи на продукции и свыше 2 миллионов гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

Экономическая правда