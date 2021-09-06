Разумков о возможных отставках в правительстве: Есть те, кто в "добровольно-принудительном формате" могут покинуть Кабмин

ФОТО: АНДРЕЙ НЕСТЕРЕНКО, ВРУ

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что некоторые министры этой осенью могут уйти в отставку по собственному желанию, а часть руководителей министерств может покинуть Кабмин в "добровольно-принудительном формате".

Об этом он сказал во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Отставки возможны. Действительно есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым - и у меня лично. Я сейчас не буду переходить на фамилии.

Есть те, кто, возможно, самостоятельно уйдут в отставку, а есть те, кто в "добровольно-принудительном формате" могут покинуть Кабинет министров Украины", - сказал глава ВР.

По словам Разумкова, кадровые ротации в правительстве, возможно, состоятся не на первой пленарной неделе шестой сессии Верховной Рады, но вскоре.

Напомним:

УП сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у парламента есть претензии к некоторым министрам, поэтому их могут заменить осенью.

УП еще в начале августа сообщала, что несколько министров правительства Дениса Шмыгаля могут уйти в отставку в новом политическом сезоне.