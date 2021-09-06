Украина с 2023 года хочет улучшить контроль за уклонением от налогов

Украина официально заявила о желании внедрить международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях (CRS Стандарт) в 2023 году, это поможет выявлять случаи уклонения от налогов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, сообщение Организации экономического сотрудничества и развития (OECR).

В ведомстве говорят, что это новый инструмент, используемый в более чем 100 юрисдикциях. Автоматический обмен информацией поможет Украине получать дополнительные налоговые поступления, ведь будет способствовать выявлению случаев уклонения от уплаты налогов.

"Глобальный форум [ОЭСР] будет отслеживать прогресс страны в выполнении своих обязательств (осуществление первых обменов информацией) в сентябре 2023 года. Наш Секретариат продолжать оказывать помощь Украине во внедрении стандарта и в решении любых вопросов, которые могут возникнуть", - отметила председательница Форума Мария Хосе Гарде.

По данным ОЭСР, в 2019 году 100 налоговых администраций обменялись информацией о 84 миллиона финансовых счетов, на которых находились активы на сумму около 10 трлн евро.

Международная сеть автоматического обмена расширяется и в дальнейшем - в 2020 году обмен осуществило 105 стран, а в 2021 году еще 4 страны выполнят первый обмен. Украина планирует осуществить первые обмены информацией в сентябре 2023 года за отчетный 2022 год.

Экономическая правда