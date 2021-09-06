Фискалы разоблачили нелегальное онлайн-казино с оборотом в 30 млн долларов

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Государственная фискальная служба уличила международное нелегальное онлайн-казино с годовым оборотом в 30 млн долларов, средства выводили, в частности, с помощью операций с криптовалютой.

Об этом сообщает ДФС в Facebook.

Сейчас допрашивается более 60 человек, работавших в одном из офисных помещений г. Киев. Речь идет как о гражданах Украины, так и других стран. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Казино работало на рынки других стран, в частности там, где соответствующая деятельность запрещена законом. Основным видом деятельности предприятия является организация и администрирование онлайн казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр.

По оперативным данным, необлагаемый объем за прошлый год составил более 30 млн долларов. Схема ввода и вывода средств во время игры была построена с использованием ряда финансовых инструментов, в том числе криптовалюты.

В Украине фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц-предпринимателей, которые использовались для прикрытия противоправной деятельности. Фактический объем денежных средств от деятельности не отображался, соответственно налоги тоже не уплачивались.

В ходе проведения мероприятий, установлено несоответствие в налоговой отчетности, по оформленным лицам и неуплате единого социального взноса в значительных размерах.

По результатам санкционированного обыска были изъяты неучтенные наличные средства, печати фирмы нерезидента, печати ФЛП и зарегистрированных в Украине юридических лиц, черновые записи, носители информации, компьютерная техника и тому подобное.

Экономическая правда