К антиолигархическому законопроекту Зеленского подали 1257 поправок: что предлагают

фото: пресс-служба рады

Народные депутаты подали 1257 поправок к законопроекту президента Владимира Зеленского №5599, которым глава государства хочет побороть олигархов.

Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос", первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, "откровенно спамовых поправок почти нет".

"Очевидных лидеров по правках тоже нет. Все подавали плюс минус нормальное количество правок в рамках приличия. Есть правки очень содержательные. На 10-12 страниц текста. Самая большая - на 18 страниц от мощного авторского коллектива", - написал нардеп.

Среди ключевых изменений, которые предлагают нардепы: предлагается изменить орган, который будет принимать решение по определению физлица олигархом и значительно детализировать эту процедуру.

Нардепы предложили следующие варианты:

Кабмином по обращению СНБО, членов правительства или президента Украины;

ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ;

НАПК по обращению АМКУ или иного государственного органа;

Специально созданной Комиссией при НАПК;

Комиссией из 7 человек, где большинство представители международных организаций.

"Большое количество поправок касается определения НАПК как главного органа по признанию олигархом и, как следствие, предоставление НАПК права осуществлять расследование и изучение всех обстоятельств. Для этого предлагается расширить полномочия НАПК и поручить ему вести Реестр олигархов", - добавил Железняк.

Кроме этого, по его словам, нардепы в правках хотят обязать олигархов отчитываться перед НАПК о финансировании СМИ, а любая концентрация бизнеса с участием олигарха обязательно должна происходить с разрешением от АМКУ.

"Много поправок об уточнении/добавлении критериев, по которым могут кого-то определить как олигарха. Размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе президента и так далее.

Много предложений, которыми добавляются дополнительные запреты для олигархов. Например, предлагают запретить им занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления", - добавил нардеп.

По его мнению, есть достаточно опасные с точки зрения цензуры правки - предлагается ввести требования стандартов предоставления информации со стороны СМИ, в отношении которых имеются признаки влияния олигарха.

"Хотят сделать ограничения для информации, касающейся внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов.

Такая информация (по мнению депутатов) должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов. Информационные материалы не могут содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, не могут оправдывать или признавать правомерным оккупацию территории Украины", - пишет Железняк.

Напомним:

1 июля парламент в первом чтении принял президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Закон о том, чтобы четко определить, кто в Украине олигарх, а кто нет, и составить список из таких людей. Кроме того, он обязывает олигархов подавать декларации о доходах и накладывает на них ряд ограничений.

Народные депутаты подали 1 230 поправок к законопроекту президента Владимира Зеленского №5599, которым глава государства хочет побороть олигархов.

Экономическая правда