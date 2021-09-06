ПриватБанк выставит на продажу "безнадежные" карточные кредиты на 700 миллионов
Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил решение по организации продажи права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно условиям продажи, участникам рынка будет предложено портфель более 90 тысяч "безнадежных" кредитов.
"Условия продажи будут максимально честными и прозрачными - права требования по таким портфелям будут предложены на голландском аукционе и будут включать только тело кредита и начисленные проценты.
К участию в конкурсе будут допущены только профессиональные компании, отвечающие новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним стандартам банка. Именно установление на законодательном уровне новых профессиональных и этических требований для компаний на этом рынке и стало отправной точкой для реализации банком такого проекта", - заявили в банке.
"ПриватБанк в рамках программы сокращения проблемной задолженности государственных банков впервые в истории предложит права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на рынке.
Речь идет исключительно о кредитах, которые классифицированные как безнадежные. В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания", - отметила заместитель председателя правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышева.
"Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов будут превышать ожидаемую цену продажи. Поэтому банк оптимизирует расходы и сконцентрируется на обслуживании клиентов и развития новых услуг для них", - добавила она.
Портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки, при этом заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и не пользуются его расчетными и депозитными услугами, объяснили в банке.
Экономическая правда
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