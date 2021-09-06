Одна из резиденций ГУД получила 60 миллионов убытков

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Государственная резиденция "Синегора", которая обеспечивает отдых высших должностных лиц, расположенная в карпатском массиве Горганы, за период 2017 год – первое полугодие 2021 года получила убытки в размере 57,7 миллиона гривень.

Об этом сообщает Марлин со ссылкой на отчет о финансовых результатах "Синегоры".

Резиденция находится в сфере управления Государственного управления делами.

За первое полугодие этого года расходы превысили доходы резиденции на 2,2 млн грн.

В 2020 году убытки резиденции составили 16,3 млн грн, в 2019 году – 11,6 млн грн, в 2018 году – 13,9 млн грн, а в 2017 году – 13,7 млн грн.

За последние четыре года "Синегора" получила 75,4 млн грн бюджетных ассигнований.

В последние годы обслуживание государственной резиденции "Синегора" обходится в 38-41 млн грн в год, из которых расходы на оплату труда персонала составляют 10-12 миллионов гривень.

С 2009 года продолжается исполнение Указа президента Виктора Ющенко о преобразовании госрезиденции в национальный парк.

Только в этом году "Синегора" заказала в Prozorro проект организации национального парка на собственной территории за 495 тыс грн.

"На территории резиденции находится трехэтажный отель на 80 койко-мест, в котором обустроены апартаменты, номера класса "люкс", "полулюкс", а также 6 коттеджей, где можно разместить 40 человек", – объясняют в ГУД.

Ранее сообщалось, что министерская база отдыха "Конча-Заспа" получила полмиллиона убытков в течение первого полугодия 2021 года.

Экономическая правда