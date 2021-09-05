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Польша закупит больше американского газа

Воскресенье, 5 сентября 2021, 16:53
 

Польская нефтегазовая компания PGNiG заключила 20-летний контракт с американской компанией из Луизианы Venture Global на дополнительную закупку 2 млн тонн сжиженного газа в год. 

Об этом сообщили компании в пресс-релизах, передает Голос Америки. 

"Таким образом общие поставки американского сжиженного газа в Польшу достигнут  5,5 млн тонн в год, или 7,4 млрд кубометров после регазификации, первые поставки по контракту ожидаются в 2023 году", - пишет издание. 

В Польше прокомментировали соглашение тем, что американский газ позволит не зависеть от поставок с восточного направления. 

А Майк Сабель из Venture Global отметил экологические преимущества американского газа: "Избрание более чистого природного газа из США не только увеличит энергобезопасность Польши, но и уменьшит выбросы углерода". 

Напоминаем: 

Ранее министр энергетики США Дженнифер Гренголм назвала российский газ "самым грязным в мире", потому что его добыча и использование сопровождаются значительными выбросами углерода.

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газ Польша США

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