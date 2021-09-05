Первый "не киевский" аэропорт преодолел отметку в 1 миллион пассажиров

В конце августа Львов стал первым региональным аэропортом в Украине, который в 2021 году преодолел отметку в 1 млн пассажиров.

Об этом сообщает avianews.

По данным предприятия, с января по август оно обслужило 1 млн 54,6 тыс. пассажиров. Это на 27% меньше, чем в 2019 году, но больше показателя января-августа 2018 года.

В августе 2021 года через воздушные ворота прошло на 15,7% больше пассажиров чем в докризисном августе 2019 года. А число рейсов в этом августе также увеличилось по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 18,1% и составило 2 292.

"В 2021 году аэропорт Львов стал вторым аэропортом в стране по объему пассажиропотока и уступил по этому показателю только столичному Борисполю. Таким образом, два единственных государственных аэропорта в Украине заняли первое и второе место в стране по числу обслуженных пассажиров", - резюмировали в издании.