Сирия дала добро на транспортировку через свою территорию газа и электроэнергии в Ливан

Власти Сирии дали согласие предоставить свою территорию для транспортировки газа и электроэнергии в Ливан, который столкнулся с сильным экономическим кризисом.

Об этом сообщает издание The Daily Star.

The Daily Star отмечает, что Ливан рассчитывает заключить сделки на импорт газа из Египта и электричества из Иордании, причем поставки должны осуществляться при помощи инфраструктуры Сирии.

По словам представителя делегации Ливана Насри Хури, Сирия готова "обеспечить транзит египетского газа и иорданского электричества через сирийскую территорию". "Стороны согласились сформировать совместную группу для проработки технических деталей", - добавил он.

Напоминаем:

В августе в администрации президента Ливана сообщили, что США согласились помочь стране с поставками электроэнергии и газа через сирийскую территорию.

Ливан в настоящий момент переживает сильнейший экономический кризис.

Наблюдаются перебои с поставками топлива и частые отключения электричества, что парализует работу больниц, магазинов, производственных предприятий и ресторанов.