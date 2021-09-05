Правительство решило заняться дерегуляцией: с 3,5 тысяч актов отменили почти половину
Воскресенье, 5 сентября 2021, 11:43
Межрегиональная группа по дерегуляции пересмотрела более 3,5 тысячи регуляторных актов, из которых было отменено почти половину - 1636 документов.
Об этом сообщил в Фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, эти акты были связаны с региональной спецификой и обременяли работу предпринимателям.
"На этой неделе создали межведомственную рабочую группу, которая до конца года должна показать аналогичный результат и убрать сотни искусственных барьеров для работы украинского бизнеса", - резюмировал премьер.
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