Украинский бизнес собирает деньги на пострадавший от огня Костел
Украинские предприниматели начали сбор средств на восстановление пострадавшего Костела Святого Николая в Киеве.
Об этом они сообщают на своих facebook страницах.
Так собственник Rozetka Владислав Чечеткин написал, что говорил с министром культуры Александром Ткаченко, чтобы понять масштабы повреждений, но пока точных оценок нет.
Он отметил, что его компания выделит 1 млн гривен на эти работы.
"Костел нужно реконструировать как можно быстрее, и мы с Philipp Grushko и SD Capital безусловно участвуем в спасении Костела суммой 1 млн гривен", - написал Ставницер Андрей совладелец и генеральный директор порта ТИС.
Также 1 млн гривен внесет Monobank, отметил его совладелец Олег Гороховский.
И на данный момент известно про взнос Альфа-Банк, также в размере 1 млн гривен.
Напоминаем:
В Киеве горел Костел Святого Николая в Печерском районе. Пожар ликвидировали.
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