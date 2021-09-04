Все разделы
Укр / Рус

Агротрейдер Веревского, меткомбинаты Ахметова и оптовики получили всего возмещения НДС

Суббота, 4 сентября 2021, 12:40

Агротрейдер Веревского, меткомбинаты Ахметова и оптовики вошли в Топ-5 компаний по объемам бюджетного возмещения НДС в августе. 

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления. 

Отмечается, что объем бюджетного возмещения НДС продолжает падать. За август возмещено лишь 10,77 млрд грн, что является самым низким показателем за 2021. 

"Среднее время возмещения НДС в августе также несколько увеличился, и составляет 37 суток (среднегодовой показатель 33 суток). В то же время количество успешных операций за август соответствует среднегодовым показателям - 3695. Средняя сумма по сделке - 2,9 млн", - говорится в сообщении. 

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за август: 

  1. ООО "Кернел-Трейд" - 1,6 млрд грн 

КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. 

  1. ООО "ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ" - 1,1 млрд грн 

КВЭД 46.72 Оптовая торговля металлами и рудами. 

  1. ОАО "Запорожсталь" - 407 млн ​​грн 

КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов. 

  1. ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - 385 млн грн 

КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

  1. ООО "АДМ ЮКРЕЙН" - 231 млн грн 

КВЭД 46.90 Неспециализированная оптовая торговля. 

Аналитики добавили, что к постоянным лидеров этого топа добавился новичок: компания ООО "ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ", которая занимает второе место с суммой возмещения в 1,1 млрд грн. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля металлами.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ПДВ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский подписал закон о частичном возвращении аграриям ставки НДС 20% 29 июля 2021, 15:30
В Минагрополитики предлагают сквозное снижение НДС 27 июля 2021, 15:10
Как сделать более доступными перелеты по Украине 20 июля 2021, 08:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!