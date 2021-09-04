Агротрейдер Веревского, меткомбинаты Ахметова и оптовики получили всего возмещения НДС

Агротрейдер Веревского, меткомбинаты Ахметова и оптовики вошли в Топ-5 компаний по объемам бюджетного возмещения НДС в августе.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

Отмечается, что объем бюджетного возмещения НДС продолжает падать. За август возмещено лишь 10,77 млрд грн, что является самым низким показателем за 2021.

"Среднее время возмещения НДС в августе также несколько увеличился, и составляет 37 суток (среднегодовой показатель 33 суток). В то же время количество успешных операций за август соответствует среднегодовым показателям - 3695. Средняя сумма по сделке - 2,9 млн", - говорится в сообщении.

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за август:

ООО "Кернел-Трейд" - 1,6 млрд грн

КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

ООО "ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ" - 1,1 млрд грн

КВЭД 46.72 Оптовая торговля металлами и рудами.

ОАО "Запорожсталь" - 407 млн ​​грн

КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - 385 млн грн

КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов

ООО "АДМ ЮКРЕЙН" - 231 млн грн

КВЭД 46.90 Неспециализированная оптовая торговля.

Аналитики добавили, что к постоянным лидеров этого топа добавился новичок: компания ООО "ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ", которая занимает второе место с суммой возмещения в 1,1 млрд грн. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля металлами.