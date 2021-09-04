За последние 2 года в разы увеличилось количество протоколов о конфликте интересов

Нацполиция составила втрое больше протоколов о конфликте интересов в 2020 году, чем в 2019-м, а за первое полугодие 2021 уже почти достигли показателя 2020 года.

Об этом сообщает общественная организация "Антикоррупционный штаб" со ссылкой на ответ на запрос о составленных протоколов Нацполицией.

В 2020 году составлено на 635 человек 2696 протоколов, тогда как в 2019 году почти втрое меньше: на 181 человек тогда составили 1060 протоколов. За первое полугодие 2021 году уже почти достигли показателя 2020 года.

Юристы организации отмечают, что существенное увеличение в 2020-м и 2021 годах по сравнению с 2019-м происходит нескольким причинам.

"Во-первых, в конце 2019 году приняли ряд законодательных изменений, которые четко разделили полномочия между НАПК и Нацполицией. По крайней мере теперь Нацполиция не гоняется за ТОП-чиновниками.

Во-вторых, причиной также стали местные выборы в 2020 году, которые добавили много новых декларантов (депутатов и глав), которые очень часто не знают антикоррупционного законодательства. И третья - это изменения в закон в конце 2020 года, которые запретили депутатам голосовать при наличии конфликта интересов". - говорится в сообщении.