В monobank произошел сбой: проблемы с оплатой карточкой

Пользователи monobank получили в мобильный приложение сообщение о проблемах с оплатой карточкой.

Оповещения начали поступать около 18:00 в четверг.

"К сожалению, сейчас существуют трудности при оплате карточкой. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, за неудобства", - говорится в сообщении.

В чат-боте monobank в Telegram сообщают, что "наблюдаются трудноcnb при оплате картой, в связи с чем мы можем отвечать медленнее, чем обычно".

"Нам нужно немного времени, чтобы все исправить. Извините, пожалуйста, за эту ситуацию", - пишет monobank.

cкришот из чат-бота

"Простите, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут отразиться на вашей работе с приложением или проведением платежей.

Данный вопрос уже передан на максимально высокий уровень и наши специалисты работают, чтобы как можно скорее все исправить. Пожалуйста, дайте нам немного времени.

Просим, ​​пожалуйста, ожидать. По срокам подсказать возможности не предусмотрено. Постараемся как можно скорее", - говорится также в сообщении.

Сооснователь monobank Олег Гороховский написал в комментариях к посту в Facebook, что "был краткосрочный сбой на стороне Мастеркард", хотя в чат-боте mono сообщают, что "есть сложности на нашей стороне".

Позже Гороховский написал, что "уже все работает".

Алексей Павлыш, ЭП