На программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы из бюджета планируют выделить 17 миллиардов

фото: конгресс местных и региональных властей

Глава Минрегиона Алексей Чернышев заявил, что ситуация с водной инфраструктурой сейчас неудовлетворительная, объем финансирования программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы - 28,5 млрд грн.

Об этом он сказал во время Конгресса местных и региональных властей, рассказывая о состоянии обеспечения питьевой водой.

"Кризис нехватки питьевой воды в мире постоянно обостряется, это проблема, и она актуальна для большинства стран. Сегодня Украина и страны ЕС обеспечены пресной водой в среднем на 60%.

Главные факторы, которые делают этот кризис глобальным - это засуха рек, застройка, изменения климата, устарелая водная инфраструктура и нерациональное пользование водными ресурсами", - сказал Чернышев.

Также министр представил предложения Минрегиона для решения вопроса о качестве воды в Украине.

"Хочу напомнить, что с 2011 до 2020 года функционировала общая целевая программа "Питьевая вода Украины", впрочем реальное финансирование было в объеме 13%. Программа была провалена.

В связи с чем в Минрегионе был разработан проект закона об общегосударственной целевой программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы, которая была зарегистрирована в ВР. Эта программа призвана обеспечить граждан Украины качественной питьевой водой", - добавил министр.

По его словам, программа призвана обеспечить миллионы украинцев качественной питьевой водой, также, по его словам, должны быть уменьшены объемы неочищенных сточных вод.

Чернышев добавил, что в рамках программы будет реализовано более 1700 инфраструктурных проектов в регионах - речь идет о строительстве новых и реконструкции имеющихся объектов в сферах водоснабжения и водоотведения.

"Это даст толчок для роста национальной экономики и создаст новые рабочие места", - сказал министр.

"Отсутствие централизованного водоснабжения и водоотведения - одна из главных проблем, которую позволит решить эта программа, ведь сейчас только 69% населения Украины имеют доступ к системам централизованного питьевого водоснабжения и 48% - к централизованному водоотведению.

Во многих населенных пунктах до сих пор подают воду по графику. Ситуация с водной инфраструктурой сейчас неудовлетворительная. В аварийном состоянии находится свыше 30% водопровода, сетей водоотведения, насосных агрегатов", - подчеркнул он.

По его словам, ориентировочный объем финансирования заданий и мероприятий программы - 28 млрд 500 млн грн, из них за счет госбюджета - 16 млрд 900 млн грн.

Объем финансирования программы на 2022 год составит 5 млрд 230 млн грн, большую часть средств планируют направить на строительство и реконструкцию водопроводных сетей.

Алексей Павлыш, ЭП