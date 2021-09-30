Житомир сможет обеспечить 30% тепла благодаря переработке мусора

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В Житомире в марте планируют открыть мусороперерабатывающий завод, благодаря которому город обеспечит 30% тепла для населения.

Об этом мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей 30 сентября.

Он рассказал, что сейчас площадь свалок в Украине достигает 8,5 тыс га. Сейчас в Житомире строится завод, который сможет перерабатывать 85 тысяч тонн твердых бытовых отходов (ТБО).

После переработки ТБО зашилаеться топливо (РДФ), как результат сжигания которого можно получить газ. Например, по словам Сухомлина, от переработки мусора на новом заводе можно будет получить 40 тыс тонн РДФ.

Такое количество топлива может обеспечить теплом 30% города, рассказал мэр. В качестве примера он привел Данию, где благодаря РДФ генерируется 90% теплоэнергии.

По словам мэра Львова Андрея Садового, в городе также строятся два завода. Один из них строится на плоскости водоканала и позволит перерабатывать ил со стоков.

"Получим биогаз и собственную электроэнергию", - пояснил он.

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Экономическая правда