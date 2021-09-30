УЗ в октябре возобновит международное сообщение с Польшей

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"Укрзализныця" 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей - билеты на поезд Киев - Перемышль будут доступны с 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что возобновление международного железнодорожного сообщения с Польшей стало возможным благодаря договоренности украинской и польской стороны и сотрудничества польской железнодорожной администрации.

Билеты на поезд Киев - Перемышль можно купить на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Поезд "Интерсити +" будет курсировать составом из вагонов производства "Hyundai Rotem".

В УЗ напомнили, что ранее при содействии железнодорожных администраций стран Европы уже было возобновлено международное сообщение с Австрией, Венгрией, Словакией и Молдовой.

Экономическая правда