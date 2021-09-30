Украина может запретить одноразовую пластиковую посуду – законопроект

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий оборот одноразовой пластиковой посуды, соломинок, стаканчиков и других изделий.

Об этом известно из законопроекта №6077.

Авторы документа объясняют, что за последние 50 лет мировое производство пластика возросло в 20 раз и по прогнозам к 2035 году его объем возрастет еще вдвое, а к 2050 году - в четыре раза. Такая же тенденция наблюдается в Украине.

Еще в 2019 году ЕС принял Директиву об ограничении обращения определенной продукции одноразового использования и запрет изделий из оксорозкладного пластика. Большинство стран блока уже приняли соответствующие законодательные изменения.

В Украине хотят пойти аналогичным путем - ограничить производство, оборот и ввоз отдельных видов пластиковой продукции одноразового использования и оксорозкладнои пластиковой продукции.

Также документ вводит государственный рыночный надзор за такой продукцией, ответственность за нарушение требований.

Запретить предлагают следующие изделия:

гигиенические ватные палочки (кроме медицинских целей);

емкости, изготовленных из пенополистирола и пенополистирола;

мешалки для напитков и соломинки;

палочки, прикрепляются к воздушным шарам;

пластиковые емкости в форме блистерных упаковок или лотков для еды "на вынос";

пластиковые вилки, ножи, ложки, палочки.

Напоминаем:

В июне Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий распространять пластиковые пакеты кроме биоразлагаемых в магазинах и заведениях питания - у компаний есть 9 месяцев на адаптацию.

ЭП рассказывала подробно об этих изменениях в статье: Прощай, пакете с пакетами? Что изменится после запрета пластиковых пакетов

Дана Гордийчук, ЭП