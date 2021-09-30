Украина поедет на крупнейшую IT-конференцию Европы Web Summit
Украина впервые будет официально представлена на крупнейшей технологической конференции Web Summit в Лиссабоне, Португалия.
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Web Summit - технологическая конференция, которая в этом году состоится 1-4 ноября в Лиссабоне, Португалия. По словам ее СЕО Пэдди Косгрейва, в этом году мероприятие посетит около 40 тысяч человек со всего мира.
Федоров рассказал, что на Web Summit обсуждают тренды и то, что будет происходить в технологическом мире.
"Нам тоже есть что предложить другим странам: цифровые услуги, инновационные проекты и развитый IT-сектор. Мы запускаем Дія City, е-Резидентство, рынок виртуальных активов, что поможет Украине стать мощным IT-хабом в Восточной Европе", - заявил он.
Косгрейв ранее рассказывал, что конференция году станет крупнейшей в мире с более тысячей спикеров и более 1200 стартапов.
Экономическая правда
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