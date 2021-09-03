Мировые цены на продовольствие снова выросли, в частности на зерно и масло – ООН

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После двух месяцев падения мировых цен на продовольственные товары в августе они стремительно выросли вследствие скачка цен на сахар, пшеницу и растительное масло.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Так, общий индекс цен на продовольствие составил 127,4 пункта в августе 2021 года, что на 3,1% превышает уровень июля. Это также показывает рост цен на 32,9% в годовом измерении.

Индекс цен на сахар вырос на 9,6% по сравнению с июлем, в результате опасений относительно повреждения низкими температурами сельскохозяйственных культур в Бразилии, крупнейшем экспортере сахара в мире. Рост смягчили перспективы производства в Индии и Европейском Союзе.

Цены на растительное масло в августе выросли на 6,7%, в то же время мировые цены на пальмовое масло вернулись к историческим максимумам из-за сокращения запасов в Малайзии. Также выросли цены на рапсовое и подсолнечное масло.

Индекс цен на зерно в июле вырос на 3,4% по сравнению с июлем. Мировые цены на пшеницу подскочили на 8,8% из-за снижения ожидаемых урожаев в ряде стран-экспортеров. Цены на кукурузу, наоборот, упали на 0,9% из-за перспектив производства в Аргентине, Европейском Союзе и Украине.

Цены на молочные продукты показали незначительное падение из-за слабого мирового спроса, хотя цены на масло и сыр выросли. Несколько выросли также цены на мясные продукты.

Сейчас ФАО прогнозирует, что в 2021/22 гг объем потребления зерновых в мире вырастет на 1,4% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом до 2,8 млрд тонн. Причиной является мощный рост потребления кормов, а также выше потребления продуктов питания.

Напоминаем:

Мировые цены на продовольственные товары в июле продолжили снижаться второй месяц подряд - они росли в течение года и достигли самого высокого за 10 лет уровня в мае.

Мировые цены на продовольствие в июне впервые за 12 месяцев сократились на 2,5%.

Цены на продовольствие в мае выросли на 4,8% и испытали наибольшее месячного роста с 2010 года, это вызвано подорожанием масла, сахара и зерновых в мире.

Экономическая правда