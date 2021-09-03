Правление и набсовет Пенсионного фонда хотят обязать декларировать свои доходы

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Парламентарии разработали законопроект, который обязывает членов правления и наблюдательного совета Пенсионного фонда, а также правление Фонда соцстрахования и Фонд на случай безработицы подавать декларации имущественного положения.

Об этом говорится в законопроекте №5881, зарегистрированном 2 сентября в Верховной Раде.

Документ пока не опубликован на сайте ВР, однако он имеется в распоряжении редакции ЭП.

Так, предлагается внести изменения в закон Украины "О предотвращении коррупции", и добавить в перечень лиц, которые должны декларировать свои доходы, должностных лиц ряда фондов.

В частности, предлагается добавить членов правления Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Также действие закона хотят расширить на должностных лиц исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины и ее рабочих органов, исполнительных органов Пенсионного фонда.

По Пенсионному фонду, увидеть задекларированные ставки в случае принятия закона можно будет как у членов правления, так и членов наблюдательного совета.

Инициаторами законопроекта являются три народных депутатки от "Слуги народа" Галина Третьякова (председательница Комитета соцполитики ВР), Анастасия Радина (председательница комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики) и Елена Мошенец (заместительница председателя комитета).

Также инициатором является нардеп от "слуг" Алексей Жмеренецкий (председатель подкомитета комитета по вопросам антикорполитики)

Экономическая правда