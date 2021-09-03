800 территориальных общин получат поддержку в управлении землями – Минагрополитики

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В рамках годового проекта "Поддержка общин в управлении землями", который реализуется при поддержке Программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО), не менее 800 территориальных общин получат поддержку в управлении землями.

Соответствующий проект 2 сентября представил Общественный союз "Укргео", сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Деятельность в рамках проекта поможет общинам во всех областях Украины внедрить современные инструменты управления землями в условиях нового земельного законодательства по пространственному планированию использования земель и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Бенефициарами проекта станут в первую очередь территориальные общины, их головы и землеустроители, планируется охватить не менее 800 территориальных общин", - говорится в сообщении.

"Земельные отношения - это общественные отношения. Надеемся, что скоро мы перейдем к качественному управлению землями общинами, поскольку земли в общинах - это основной актив, который даст возможность для экономического роста украинского села", - отметил заместитель министра аграрной политики Тарас Дзьоба.

"Территориальные общины получили ряд полномочий благодаря реформе децентрализации и земельной реформе. Теперь они ответственны за пространственное планирование своих территорий, распоряжение землями, контроль за их самовольным захватом и целевым использованием. Эти полномочия формируют потенциал экономического успеха общин, который зависит от осведомленности руководства и специалистов общин о новых возможностях законодательства и владении практическим инструментарием для достижения целей.

Понимая эти задачи и потребности, Программа АГРО поддержит общины на этом пути. Мы поддержали проект "Поддержка общин в управлении землями", в который вовлечены лучшие специалисты в отрасли пространственного планирования, земельного права, геодезии и землеустройства, которые предоставят помощь общинам во внедрении современных инструментов управления землями в условиях нового земельного законодательства по пространственного планирования использования земель и дерегуляции в сфере земельных отношений", - заявила директор Программы USAID аграрного и сельского развития АГРО Ксения Сидоркина.

"Общественный союз УкрГео реализует проект, мы нацелены простыми и доступными инструментами повысить способности территориальных общин через знание земельного законодательства.

В рамках проекта будут запланированы обучение и консультации, через которые мы поделимся лучшими практиками управления земельными ресурсами.

Мы поможем в организации коммуникации общин с государственными институтами, подготовим предложения по решению проблемных вопросов земельных отношений на национальном уровне или уровне законодательства и многое другое", - заявил председатель правления "Укргео" Роман Челноков.

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Экономическая правда