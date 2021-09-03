Фискалы провели обыски на АЗС сети "БРСМ-Нафта": 6 АЗК в Киеве приостановили работу

фото: брсм-нафта

Сотрудники налоговой милиции ГФС провели санкционированные судом обыски на АЗС сети "БРСМ-Нафта" - шесть АЗК сети в Киеве в связи с обысками приостановили свою работу.

Об этом сообщают пресс-служба ГФС в Facebook и пресс-служба "БРСМ-Нафта" в Facebook.

"Сотрудники налоговой милиции ГФС Украины провели ряд санкционированных районным судом г. Киева обысков на автозаправочных станциях одной из известных сетей", - сообщает ГФС, не называя сети АЗС.

фото: гфс

Но, судя по фотографии, которую опубликало ведомство, обыски проходили на АЗС "БРСМ-Нафта".

"Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины. По результатам следственных действий на АЗС выявлено документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища.

Реализация некачественного топлива на этих АЗС остановлена​​", - заявляют в ГФС.

В сети "БРСМ-Нафта" подтвердили проведение обысков и заявили, что "от 26 августа шесть АЗК (по адресам: ул. Академика Заболотного 33/162, ул. Светлая, 1, ул. Е. Телиги, 12б, ул. Луговая, 13, просп. Ватутина, 15, ул. Новомостицкая, 23) в Киеве были вынуждены приостановить свою работу из-за проведения обысков".

При этом в "БРСМ-Нафта" заявляют о незаконных действиях представителей ГФС "для противоправного блокирования хозяйственной деятельности одной из крупнейших национальных сетей топливного рынка".

"Постановления на проведение обысков вынесены Святошинским районным судом г. Киева. Однако, в нарушение действующего законодательства, указанные постановления использованы представителями Государственной фискальной службы Украины не с целью совершения следственных действий, а для противоправного блокирования хозяйственной деятельности одной из крупнейших национальных сетей топливного рынка.

Такие незаконные действия и их масштаб не оставляют сомнения в том, что осуществляется целенаправленная атака на БРСМ, методом вовлечения бренда в политические и экономические игры", - говорится в позиции компании.

"Приостановка работы шести АЗК - временная мера, продиктованная неподконтрольными нам действиями со стороны правоохранительных органов", - добавили в сети.

В компании также заявили, что обратились в Совет бизнес-омбудсмена с просьбой "оперативно вмешаться в ситуацию незаконного блокирования АЗК".

Как пишет enkorr, на днях сеть "БРСМ-Нафта" ограничила реализацию бензина марки А-95 и дизтоплива на станциях Киева и области.

Напомним:

Ранее Служба безопасности Украины проводила обыски во всеукраинской сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта по делу о незаконном изготовлении, хранении и сбыта некачественного топлива.

Экономическая правда