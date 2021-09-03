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Количество угонов автомобилей в Украине снизилось до минимума за 5 лет

Пятница, 3 сентября 2021, 10:40

За первое полугодие в Украине зафиксировано 1475 угонов. Это самый низкий результат за последние пять лет.

Об этом сообщает Опендатабот, сервис для работы с открытыми данными.

В 2014 году произошел резкий скачок статистики угонов, когда число краж автомобилей почти удвоилось, – 12,6 тыс случаев. Такое рекордное количество угонов продержалось до 2016 года включительно.

 

В 2017 году, когда общая кривая уголовной преступности в Украине пошла вниз, стало уменьшаться и количество угонов транспортных средств. В 2020 году их было уже 4522. При текущей динамике показатель этого года обещает быть еще ниже.

Экономическая правда

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автомобили

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