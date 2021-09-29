40 миллиардов на космос: в Кабмине поддержали программу до 2025 года

Правительство одобрило Государственную космическую программу Украины до 2025 года, ею предусмотрено финансирование отрасли в 40 млрд гривень.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял 29 сентября, сообщает Минстратегпром.

Согласно проекту закона, на развитие космической отрасли правительство предусмотрело 40,78 млрд грн. Из них 15,76 млрд грн - бюджетных средств, а остальные 25,02 млрд грн - из других источников.

"Однако, по предварительным подсчетам, косвенные доходы в сфере экономики и дополнительные преимущества в сфере национальной безопасности, государственного управления и экологии за этот период составят более 16 млрд грн", - добавил вице-премьер министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, наибольший доход ожидается в сегментах агромониторинга, экологии и безопасности и обороны.

Целями программы являются осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны. Украина планирует строить космические системы наблюдения Земли и их составляющие, внедрять космические технологии на рынке услуг.

Также в программу заложено создание ракетно-космической техники, научные исследования в области космической деятельности. Кроме этого, правовое, научное и информационное сопровождение мер программы.

Далее проект закона рассмотрят в Верховной Раде.

Экономическая правда