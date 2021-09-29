Растрата 88 миллионов: суд оправдал фигурантов дела Госзерновой корпорации

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Высший антикоррупционный суд оправдал трех фигурантов дела о растрате 88 млн грн Государственной продовольственной зерновой корпорации.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Transparency International.

А именно, 29 сентября оправдательные приговоры получили бывший и.о. председателя ГПЗКУ Валерий Томиленко и директора элеваторов Григорий Шквыря и Юрий Селюченко.

Томиленко обвиняли в растрате около 88 млн грн госкорпорации в 2015 году в сговоре с двумя директорами элеваторов.

В суде решили, что прокуроры не смогли доказать вину фигурантов. Также, сообщила TI, коллегия судей постановила снять арест с квартир и авто обвиняемых и вернуть залог в размере 2,5 млн грн.

В САП сразу заявили, что обжалуют приговор: "Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции".

Напоминаем:

По версии следствия, в 2015 году Томиленко подписал два договора по поставке кукурузы с ОАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Василькивхлибпродукт".

По ним было впоследствии осуществлено 50 млн гривен и 38,5 млн гривен предоплаты. Товара не поступило, а руководство ГПЗКУ декларировало получения прибыли по обоим договорам.

В результате предприятие потеряло 88 млн грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали экс-главу госкорпорации Томиленко 26 июля 2016 года.

Валерий Томиленко был исполняющим обязанности председателя и первым заместителем председателя ГПЗКУ с декабря 2014 до конца апреля 2015 года.

В 2015 году Экономическая правда опубликовала расследование о вымывании средств из корпорации: Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров

По подсчетам ЭП, по 2012-2014 годы с ГПЗКУ было вымыто более 200 млн долл. Часть средств была выведена из компании в 2014 году. Именно в период, когда правительство возглавлял Арсений Яценюк, а министерство аграрной политики - "свободовец" Игорь Швайка. Госкомпанию тогда возглавлял Петр Вовчук.

Экономическая правда