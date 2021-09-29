Кабмин хочет, чтобы за ЕСВ и единый налог платили не ежеквартально, а ежемесячно

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Кабмин согласовал законопроект, который предлагает изменить налоговый период с квартального на месячный для представления налогоплательщиками.

Такое решение было принято на заседании 29 сентября.

Согласно пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц", его цель - обеспечение своевременности исчисления страхового стажа.

А также - обеспечние своевременности назначения и получения пенсионных и других выплат по соцстрахованию.

Отмечается, что проект закона разработал Пенсионный фонд по собственной инициативе.

Отмечается, что сейчас для плательщиков ЕСВ и единого налога предусмотрено представление отчетности с установлением квартального периода отчетности (отчет подается в течение 40 дней после окончания отчетного квартала).

Но, говорится в записке за подписью главы Минсоцполитики, объединение отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц с квартальным периодом отчетности привело к:

отсрочке (от 1 до 3 месяцев) поступления в реестр сведений о зарплате работников, уплате ЕСВ, страховом стаже и несвоевременности включения отчетных периодов для расчета соцвыплат (временная нетрудоспособность, безработица, начисления пенсии);

ослаблению платежной дисциплины в части суммы единого взноса;

смещения срока (от 1 до 3 месяцев) расчета показателей средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы;

невозможности проведения своевременного ежемесячного анализа основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда.

Поэтому предлагают внести изменения в Налоговый кодекс.

В Минсоцполитики заявляют, что обеспечение направления Налоговой ежемесячно данных об уплате работодателем единого взноса позволит ежемесячно рассчитывать страховой стаж.

Для субъектов хозяйствования также называют негативное влияние - незначительное увеличение времени на представление ежемесячной отчетности.

Экономическая правда