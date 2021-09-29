Круглый стол: "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись"

Добровольное декларирование доходов продлится год. Кто и что должен задекларировать, как это сделать, и какие риски для граждан несет в себе добровольное раскрытие информации о собственных доходах?

В течение одного года, до 1 сентября 2022 года, украинцы смогут открыто заявить государству о своих реальных доходах, в частности о том, из которых никогда раньше не уплачивались налоги.

Если вам интересна тема налоговой амнистии и вы бы хотели узнать больше, посмотреть онлайн-трансляцию можно будет здесь. Ссылка на событие появится в этой публикации в 9.45

Дата и время проведения: 29 сентября, 10:00-12:00

Место проведения: CEO Club, Бутишев переулок, 23

Модератор: Дмитрий Боярчук, исполнительный директор "CASE Украина"

спикеры:

Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Лариса Максименко, директор департамента налоговой политики Министерства финансов

Алексей Шабан, заместитель главы Национального банка

Владислав Воинов, начальник отдела по вопросам однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц Департамента налогового администрирования Государственной налоговой службы

Егор Синицын, Руководитель практики налогообложения и трансфертного ценообразования, EBS

Илья Свердлов, партнер налоговой практики Kinstellar

представители банков.

Вопросы, которые будем обсуждать: