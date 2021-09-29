Круглый стол: "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись"
Добровольное декларирование доходов продлится год. Кто и что должен задекларировать, как это сделать, и какие риски для граждан несет в себе добровольное раскрытие информации о собственных доходах?
В течение одного года, до 1 сентября 2022 года, украинцы смогут открыто заявить государству о своих реальных доходах, в частности о том, из которых никогда раньше не уплачивались налоги.
Если вам интересна тема налоговой амнистии и вы бы хотели узнать больше, посмотреть онлайн-трансляцию можно будет здесь. Ссылка на событие появится в этой публикации в 9.45
Дата и время проведения: 29 сентября, 10:00-12:00
Место проведения: CEO Club, Бутишев переулок, 23
Модератор: Дмитрий Боярчук, исполнительный директор "CASE Украина"
спикеры:
- Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Лариса Максименко, директор департамента налоговой политики Министерства финансов
- Алексей Шабан, заместитель главы Национального банка
- Владислав Воинов, начальник отдела по вопросам однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц Департамента налогового администрирования Государственной налоговой службы
- Егор Синицын, Руководитель практики налогообложения и трансфертного ценообразования, EBS
- Илья Свердлов, партнер налоговой практики Kinstellar
- представители банков.
Вопросы, которые будем обсуждать:
- Кого касается амнистия и что декларировать?
- Почему люди должны быть заинтересованы легализовать свои доходы и какой будет ответственность, если этого не сделать?
- Урегулировало ли государство все вопросы для безболезненного прохождения этой процедуры?
- Какие подводные камни ожидают тех, кто решится на легализацию?
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