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Круглый стол: "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись"

Среда, 29 сентября 2021, 08:50

Добровольное декларирование доходов продлится год. Кто и что должен задекларировать, как это сделать, и какие риски для граждан несет в себе добровольное раскрытие информации о собственных доходах?

В течение одного года, до 1 сентября 2022 года, украинцы смогут открыто заявить государству о своих реальных доходах, в частности о том, из которых никогда раньше не уплачивались налоги.

Если вам интересна тема налоговой амнистии и вы бы хотели узнать больше, посмотреть онлайн-трансляцию можно будет здесь. Ссылка на событие появится в этой публикации в 9.45

Дата и время проведения: 29 сентября, 10:00-12:00

Место проведения: CEO Club, Бутишев переулок, 23

Модератор: Дмитрий Боярчук, исполнительный директор "CASE Украина"

спикеры:

  • Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Лариса Максименко, директор департамента налоговой политики Министерства финансов
  • Алексей Шабан, заместитель главы Национального банка
  • Владислав Воинов, начальник отдела по вопросам однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц Департамента налогового администрирования Государственной налоговой службы
  • Егор Синицын, Руководитель практики налогообложения и трансфертного ценообразования, EBS
  • Илья Свердлов, партнер налоговой практики Kinstellar
  • представители банков.

Вопросы, которые будем обсуждать:

  • Кого касается амнистия и что декларировать?
  • Почему люди должны быть заинтересованы легализовать свои доходы и какой будет ответственность, если этого не сделать?
  • Урегулировало ли государство все вопросы для безболезненного прохождения этой процедуры?
  • Какие подводные камни ожидают тех, кто решится на легализацию?

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Экономическая правда
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