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Налоговая зафиксировала снижение количества крупных налогоплательщиков

Вторник, 28 сентября 2021, 19:20
 
unsplash

Государственная налоговая служба утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год, в который включен 1 341 плательщик.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

По сравнению с реестром на 2021 год количество предприятий сократилось на 30 плательщиков.

"Это связано с увеличением среднего курса евро и, соответственно, критериев уплаты и дохода на 18,5%", – пояснили в ведомстве.

Напоминаем:

За январь-июль 2021 года Государственная налоговая служба обеспечила поступлений в госбюджет на 330,5 млрд грн, что на 10,4%, или 31,1 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда

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