Налоговая зафиксировала снижение количества крупных налогоплательщиков
Вторник, 28 сентября 2021, 19:20
Государственная налоговая служба утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год, в который включен 1 341 плательщик.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
По сравнению с реестром на 2021 год количество предприятий сократилось на 30 плательщиков.
"Это связано с увеличением среднего курса евро и, соответственно, критериев уплаты и дохода на 18,5%", – пояснили в ведомстве.
Напоминаем:
За январь-июль 2021 года Государственная налоговая служба обеспечила поступлений в госбюджет на 330,5 млрд грн, что на 10,4%, или 31,1 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua