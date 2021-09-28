Налоговая зафиксировала снижение количества крупных налогоплательщиков

unsplash

Государственная налоговая служба утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год, в который включен 1 341 плательщик.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

По сравнению с реестром на 2021 год количество предприятий сократилось на 30 плательщиков.

"Это связано с увеличением среднего курса евро и, соответственно, критериев уплаты и дохода на 18,5%", – пояснили в ведомстве.

Напоминаем:

За январь-июль 2021 года Государственная налоговая служба обеспечила поступлений в госбюджет на 330,5 млрд грн, что на 10,4%, или 31,1 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда