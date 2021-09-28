Украине нужно построить 240 новых судов – Укроборонпром

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Государственный концерн "Укроборонпром" представил стратегию судостроительной промышленности Украины на период до 2030 года.

Об этом сообщает "Укринформ".

Стратегия была разработана Укроборонпромом совместно с Ассоциацией судостроителей Украины "Укрсудпром" и для ее написания был проведен детальный анализ военного и гражданского судостроения в Украине.

Менеджер проектов управления стратегии и развития ГК "Укроборонпром" Виктор Плахута рассказал, что на сегодняшний день в составе военно-морского флота насчитывается 18 судов. В соответствии с решением СНБО относительно развития Военно-морских сил Вооруженных сил до 2031 года, в Украине планируется строительство патрульных и артиллерийских катеров, ракетных катеров, корветов и фрегата.

В стратегии отмечается, что для выполнения этого решения необходимо предпринять ряд шагов. В частности, определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сферу судостроения, обеспечить максимальную локализацию производства в рамках совместных проектов с иностранными партнерами, обновить научно-техническую базу и обеспечить систему дешевого кредитования под долгосрочные капиталоемкие и наукоемкие проекты по судостроению для потребностей ВМС ВСУ.

Для развития гражданского флота в Украине прежде всего нужно обновить парк судов. Всего для удовлетворения внутренних потребностей необходимо построить 240 новых судов.

В Укроборонпроме посчитали, что объемы грузовых перевозок по внутренним водным путям Украины до 2030 могут быть увеличены до 30 млн т в год, что потенциально сгенерирует 7 500 новых рабочих мест и ежегодно дополнительно будет приносить 16 470 млн грн в бюджет.

Для достижения таких показателей необходимо: принять решение СНБО о мерах по развитию судостроительной промышленности Украины, внести изменения в Таможенный и Налоговый кодексы в соответствии с этим решением, принять решение СНБО о запрете использования судов, произведенных в РФ, и продлить действие закона о господдержке судостроительной промышленности.

Для повышения конкурентоспособности и привлечения инвестиций в отрасль в Укроборонпроме предлагают временно освободить от налоговой и таможенной нагрузки товары, произведенные за рубежом, которые используют для судостроения. Временно освободить от уплаты налогов судостроительные предприятия, а также провести реструктуризацию долгов таких предприятий перед бюджетами и фондами.

В Укроборонпроме считают, что поддержать судостроительную отрасль можно путем направления части чистой прибыли ГП "Администрация морских портов Украины" на выполнение инвестиционной программы по закупке судов, привлечения экспортно-кредитного агентства для защиты украинских экспортеров, выравнивания стоимости грузовых перевозок железнодорожным и водным путям и введения прогрессивного стимулирующего налога на эксплуатацию судов старше 30 лет.

"Мы вместе с ассоциацией "Укрсудпром" разработали проект стратегии развития судостроения, который уже направлен на рассмотрение в аппарат Совета национальной безопасности и обороны и по которому проводим сегодня публичное обсуждение. Мы рассчитываем, что проект будет рассмотрен на уровне СНБО, что позволит предприятиям судостроительной промышленности получить поддержку со стороны государства, создаст необходимые условия для комплексного и системного стратегического развития судостроения в Украине в целом", - заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев во время презентации стратегии.